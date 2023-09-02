США призвали представителей Баку и Степанакерта к «безотлагательной встрече» - Mediamax.am

1281 просмотров

США призвали представителей Баку и Степанакерта к «безотлагательной встрече»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер выступил с заявлением для прессы в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

В документе говорится:

 

«Мы глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате продолжающейся блокады продуктов питания, медикаментов и других товаров, необходимых для достойного существования. В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты работали со сторонами, чтобы обеспечить возможность доставки гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок. Кроме того, официальные лица из Баку и представители Степанакерта должны безотлагательно встретиться, чтобы согласовать способы транспортировки важнейших продуктов питания для мужчин, женщин и детей Нагорного Карабаха, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов. Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложником политических разногласий».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

В мире | Сентябрь 2, 2023 08:21
Фидан назвал турецко-российские отношения «стратегически выверенными»

Внешняя политика | Сентябрь 1, 2023 17:39
МИД Армении призвал международное сообщество не допустить дальнейшей эскалации

Внешняя политика | Сентябрь 1, 2023 16:33
Путин и Эрдоган встретятся 4 сентября
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023