США призвали представителей Баку и Степанакерта к «безотлагательной встрече»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер выступил с заявлением для прессы в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе.

В документе говорится:

«Мы глубоко обеспокоены ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе в результате продолжающейся блокады продуктов питания, медикаментов и других товаров, необходимых для достойного существования. В течение последних нескольких недель Соединенные Штаты работали со сторонами, чтобы обеспечить возможность доставки гуманитарной помощи населению Нагорного Карабаха. Мы повторяем наш призыв немедленно открыть Лачинский коридор для гуманитарных, коммерческих и пассажирских перевозок. Кроме того, официальные лица из Баку и представители Степанакерта должны безотлагательно встретиться, чтобы согласовать способы транспортировки важнейших продуктов питания для мужчин, женщин и детей Нагорного Карабаха, включая дополнительные маршруты поставок, и возобновить обсуждение всех нерешенных вопросов. Базовая гуманитарная помощь никогда не должна становиться заложником политических разногласий».