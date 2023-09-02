Спепредставитель МИД России Игорь Ховаев проводит встречи в Ереване - Mediamax.am

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Спепредставитель МИД России Игорь Ховаев проводит встречи в Ереване


Фото: armeniasputnik.am


Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, специальный представитель МИД России по поддержке нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном Игорь Ховаев обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

«Собеседники обсудили региональную безопасность и, в частности, ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Стороны подчеркнули острую необходимость преодоления гуманитарного кризиса», - говорится в сообщении аппарата Совбеза.

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