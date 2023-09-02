Лавров и Фидан проанализируют «вопросы углубления сотрудничества в Закавказье»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит сегодня с двухдневным рабочим визитом Москву.
В сообщении МИД России говорится, что в рамках первого визита Хакана Фидана в Российскую Федерацию в качестве главы МИД Турции будет обсуждаться «широкий спектр тем двусторонней и международной повестки дня».
«Планируется обстоятельно проанализировать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления региона», - говорится в сообщении.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.