Лавров и Фидан проанализируют «вопросы углубления сотрудничества в Закавказье» - Mediamax.am

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Лавров и Фидан проанализируют «вопросы углубления сотрудничества в Закавказье»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетит сегодня с двухдневным рабочим визитом Москву.

В сообщении МИД России говорится, что в рамках первого визита Хакана Фидана в Российскую Федерацию в качестве главы МИД Турции будет обсуждаться «широкий спектр тем двусторонней и международной повестки дня».

 

«Планируется обстоятельно проанализировать вопросы углубления сотрудничества в Закавказье, в том числе возобновления отношений между Арменией и Турцией, разблокировки транспортного сообщения и коммуникаций и постконфликтного восстановления региона», - говорится в сообщении.

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