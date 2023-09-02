Ереван советует Москве не усложнять ситуацию дальше

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян прокомментировала заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, согласно которому «ситуация, создавшаяся в Лачинском коридоре, является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха территорией Азербайджана».

Нагорный Карабах | 2023-08-30 17:46:33 МИД России: «Ситуация в Лачинском коридоре является следствием признания Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана»

«Советуем представителю МИД России воздержаться от жонглирования обстоятельствами ситуации во избежание ее дальнейшего усложнения в условиях отсутствия действий российских миротворцев по предотвращению блокирования Лачинского коридора или его разблокированию»,- заявила представитель МИД Армении.

Она отметила, что «Армения привержена установлению стабильности в регионе на основе территориальной целостности и взаимного признания границ».

«В то же время для достижения долгосрочного мира считаем абсолютно необходимыми открытие Лачинского коридора согласно трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года и решениям Международного суда, предотвращение гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе и решение всех существующих проблем посредством диалога между Баку и Степанакертом под международной эгидой».