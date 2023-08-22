Помощник госсекретаря США по консульским вопросам посетит Армению - Mediamax.am

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Помощник госсекретаря США по консульским вопросам посетит Армению


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Ереван /Медиамакс/. Помощник госсекретаря США по консульским вопросам Рена Биттер посетит Ереван, Амман и Каир 21-28 августа.

В Госдепартаменте США сообщили, что в ходе поездки помощник госсекретаря проинспектирует консульскую деятельность США.

 

«Она встретится с коллегами из иностранных правительств, чтобы подчеркнуть нашу глубокую и постоянную приверженность защите граждан США за рубежом и облегчению легальных поездок в Соединенные Штаты», - говорится в сообщении.

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