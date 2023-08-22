МИД Армении: Формат экстренной заседания Совбеза ООН не предполагает принятия документа - Mediamax.am

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МИД Армении: Формат экстренной заседания Совбеза ООН не предполагает принятия документа


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила сегодня, что формат экстренного заседания Совета безопасности ООН представляет собой обсуждение и «не предполагает принятия документа (резолюции или заявления)».

«Кроме того, право представлять проекты резолюций СБ ООН и выступать с инициативой их постановки на голосование имеют 15 (постоянных и непостоянных) членов СБ ООН: Армения, не являясь членом Совета безопасности ООН, не имеет подобных полномочий.

 

Обсуждение в формате СБ ООН предоставляет важную платформу и дает возможность акцентировать внимание международного сообщества на возможных катастрофических последствиях ситуации, активизировать усилия по ее устранению и координации, наметить дальнейшие шаги»,- сказала представитель МИД, отвечая на вопросы СМИ.

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