МИД Армении: Формат экстренной заседания Совбеза ООН не предполагает принятия документа

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила сегодня, что формат экстренного заседания Совета безопасности ООН представляет собой обсуждение и «не предполагает принятия документа (резолюции или заявления)».

«Кроме того, право представлять проекты резолюций СБ ООН и выступать с инициативой их постановки на голосование имеют 15 (постоянных и непостоянных) членов СБ ООН: Армения, не являясь членом Совета безопасности ООН, не имеет подобных полномочий.

Обсуждение в формате СБ ООН предоставляет важную платформу и дает возможность акцентировать внимание международного сообщества на возможных катастрофических последствиях ситуации, активизировать усилия по ее устранению и координации, наметить дальнейшие шаги»,- сказала представитель МИД, отвечая на вопросы СМИ.