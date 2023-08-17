Пашинян: Факт закрытия Лачинского коридора был подчеркнут в высшем международном формате

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня затронул тему состоявшегося в Совете безопасности ООН экстренного обсуждения гуманитарного кризиса, сложившегося в Нагорном Карабахе из-за незаконного блокирования Лачинского коридора.

«Факт закрытия Лачинского коридора был подчеркнут в высшем международном формате. Армянской общественности может показаться странным, что я фиксирую этот факт как результат обсуждения в Совете безопасности, однако не следует забывать, что Азербайджан постоянно и непрерывно настаивает на том, чтобы Лачинский коридор не закрыт.

Обсуждение в СБ ООН подтвердило наличие гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе и тот факт, что жизнь и безопасность 120 тысяч жителей НК находятся под вопросом. Было подчеркнуто, что Азербайджан не выполнил решение Международного суда ООН по обеспечению бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор»,- сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

По его словам, «теперь мы можем зафиксировать, что в международном суде раскрыта правда о незаконном блокировании Лачинского коридора и вызванном этим гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе».

«Международное сообщество обратилось к Азербайджану с коллективным призывом снять незаконную блокировку Лачинского коридора. На данный момент призыв не реализован и 22 грузовика примерно с 400 тоннами гуманитарного груза ждут возможности въехать в Нагорный Карабах через Лачинский коридор. Между тем гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе ухудшается день ото дня. В то же время карабахцы, выполняющие сельскохозяйственные работы, попадают под обстрел со стороны вооруженных сил Азербайджана, по причине чего не имеют возможности собирать урожай»,- отметил он.

Никол Пашинян заявил, что, с одной стороны, Азербайджан заблокировал ввоз в Нагорный Карабах 100 тонн муки, посланной правительством Армении, с другой стороны, не позволяет жителям Нагорного Карабаха собирать посеянное ими зерно, чтобы иметь муку.

«Это еще один факт, подтверждающий выдвинутый международными экспертами тезис о том, что, подвергая армян Нагорного Карабаха голоду, Азербайджан хочет подвергнуть их геноциду. Поэтому мы должны рассматривать открытие Лачинского коридора как шаг к предотвращению геноцида.

Лучшим выходом из создавшейся ситуации является снятие незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, начало диалога Степанакерт-Баку в рамках международного механизма».