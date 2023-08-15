Заседание Совета безопасности ООН по вопросу Арцаха состоится 16 августа - Mediamax.am

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Заседание Совета безопасности ООН по вопросу Арцаха состоится 16 августа


Фото: https://www.mofa.go.jp/


Ереван /Медиамакс/. Заседание Совета безопасности ООН по обсуждению гуманитарной ситуации в Арцахе, созванное по просьбе Армении, состоится 16 августа.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, в экстренном заседании Совета безопасности ООН в Нью-Йорке примет участие министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

 

11 августа Армения обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой о созыве экстренного заседания в связи с ухудшением гуманитарной ситуации, создавшейся в результате принудительной полной блокады мирного населения Нагорного Карабаха.

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