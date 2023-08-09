Эксперты ООН заявили о тяжелом гуманитарном кризисе в Нагорном Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Группа экспертов Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявила, что «продолжающаяся блокада Лачинского коридора Азербайджаном привела к тяжелому гуманитарному кризису в регионе Нагорного Карабаха».

«Блокада единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией в течение последних семи месяцев, привела к тому, что население столкнулось с острой нехваткой продуктов питания, медикаментов и средств гигиены, повлияло на работу медицинских и образовательных учреждений, поставило под угрозу жизнь людей, особенно - детей, инвалидов, пожилых, беременных женщин и больных», - говорится в заявлении экспертов.

Эксперты призвали власти Азербайджана «немедленно возобновить свободное и безопасное передвижение людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях в соответствии с соглашением о прекращении огня от ноября 2020 года».

«Мы настоятельно призываем правительство Азербайджана выполнять свои международные обязательства соблюдать и защищать права человека, включая право на питание, здоровье, образование и жизнь. Мы также подчеркиваем важность сотрудничества и диалога между всеми заинтересованными сторонами для поиска мирного и устойчивого способа урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - заявили эксперты.

Они также призвали размещенных в регионе российских миротворцев «защищать коридор в соответствии с положениями соглашения о прекращении огня».