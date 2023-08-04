Россия ведет активную подготовку к открытию генконсульства в Капане

Ереван /Медиамакс/. Россия ведет активную подготовку к полноформатному открытию российского генконсульства в городе Капан Сюникской области Армении, сказал директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Эту инициативу утвердили наши лидеры в ходе встречи в Москве 25 мая. Уже в сентябре в регион заедут российские дипломаты, которые займутся решением оперативных вопросов на месте», - сказал дипломат в интервью ТАСС.
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