Россия ведет активную подготовку к открытию генконсульства в Капане

Ереван /Медиамакс/. Россия ведет активную подготовку к полноформатному открытию российского генконсульства в городе Капан Сюникской области Армении, сказал директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

«Эту инициативу утвердили наши лидеры в ходе встречи в Москве 25 мая. Уже в сентябре в регион заедут российские дипломаты, которые займутся решением оперативных вопросов на месте», - сказал дипломат в интервью ТАСС.