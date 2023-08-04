Россия предложила «компромиссные развязки по деэскалации напряженности»

Ереван /Медиамакс/. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что «контакты на уровне министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении 25 июля в Москве проходили на фоне крайне непростой ситуации в Нагорном Карабахе».

«Не раскрывая чувствительных деталей, могу сказать, что с нашей стороны были предложены компромиссные развязки по деэскалации напряженности, которые стороны взяли в «домашнюю проработку». Рассчитываем, что гуманитарные соображения, забота о простых людях перевесят политические разногласия между Баку и Ереваном», - сказал Гончар в интервью ТАСС.

«Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана», - сказал российский дипломат.

Комментируя тему разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе, Денис Гончар отметил, что итогам последней встречи вице-премьеров стороны констатировали существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией.

«В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз. В ходе трехсторонней встречи министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении в Москве 25 июля эта тема также затрагивалась, с нашей стороны было высказано пожелание о скорейшем переводе данной работы в проектную стадию. При этом мы стремимся к тому, чтобы все договоренности на данном треке были паритетными. Ни у одной из сторон не должно складываться ощущение, что кто-то получил больше», - заметил российский дипломат.