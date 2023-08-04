«Сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион», заявил Гончар

Ереван /Медиамакс/. Директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар заявил, что «попытка наспех заключить мирный договор между Азербайджаном и Армений обернется новыми конфликтами в будущем».

«Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений», - сказал дипломат в интервью ТАСС.

«Задача ответственных посредников - не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности. Они должны опираться на сложившиеся реалии, прежде всего на российско-армяно-азербайджанские заявления на высшем уровне и действующие на их основе механизмы», - отметил Денис Гончар.