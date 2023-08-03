«Жонглирование словами до добра не доводит», - заявила Захарова

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что «после того, как руководство Армении признало Нагорный Карабах азербайджанским, какие-либо претензии в адрес России по поводу недостаточности усилий выглядят вдвойне неуместно».

Выступая сегодня на брифинге в Москве, официальный представитель МИД РФ назвала «абсолютно непонятными» рассуждения относительно возможного вывода российских миротворцев из Нагорного Карабаха «особенно на фоне нынешней крайне непростой гуманитарной ситуации».

«Наши миротворцы выполняют важные функции: это и обмен пленными, и разминирование, урегулирование инцидентов, оказание гуманитарной помощи. К сожалению, мы нередко видим, что представители руководства Армении занимают двусмысленную позицию по ряду ключевых вопросов, поэтому хотелось бы, чтобы по этому пункту двусмысленности не было, потому что жонглирование словами до добра не доводит», - подчеркнула Захарова.

«Мы всецело были и остаемся заинтересованными в продвижении процесса нормализации армяно-азербайджанских отношений. Мы делаем все для достижения прочного мира и согласия в регионе, и в полной мере относятся к Южному Кавказу и остальные наши обязательства, их мы тоже выполняем. О каком снижении активности может идти речь, если за последние пару месяцев состоялась целая серия контактов с участием России на высшем и высоком уровнях?» - сказала российский дипломат.

Внешняя политика | 2023-08-02 07:15:40 Никол Пашинян указал на недостатки «брюссельской платформы»

Мария Захарова комментировала интервью премьер-министра Армении Euronews, в котором Никола Пашинян, в частности, сказал:

«Что касается присутствия России, то ввиду событий в Украине внимание не только России, но и других геополитических игроков к нашему региону снижается, потому что Украина фокусирует на себе практически все международное внимание».