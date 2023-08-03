Никол Пашинян указал на недостатки «брюссельской платформы»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «у каждого посреднического формата есть свои недостатки».

«В контексте «брюссельской платформы» мы видим следующую проблему, и она носит продолжительный характер: мы достигаем определенных договоренностей в присутствии председателя Европейского совета. И если какая-либо из сторон не выполняет эти договоренности, за этим не следует даже конкретных оценок. Могу привести пример: президент Азербайджана в присутствии председателя Европейского совета еще в конце прошлого года пообещал и обязался, что в в течение 7-15 дней вернет 10 пленных. До сих пор это обязательство не выполнено. Я полагаю, что эффективное посредничество - это когда в случае невыполнения договоренностей формируется определенное политическое отношение к той стороне, которая не выполняет эти обязательства. В рамках брюссельской платформе мы этого не видим, и я постоянно поднимаю этот вопрос.

Мы подготовили документ, который называли «аудитом»: в нем мы зафиксировали те договоренности, которые были достигнуты на брюссельской площадке, но в дальнейшем не были реализованы. Получился довольно толстый пакет, что вызывает озабоченность», - сказал Пашинян в интервью Euronews.

Отвечая на вопрос о приглашении Владимира Путина провести трехстороннюю встречу в Москве и о нынешнем влиянии России в регионе, премьер-министр Армении сказал:

«Я пока не получал приглашения, должен это подчеркнуть. Что касается присутствия России, то ввиду событий в Украине внимание не только России, но и других геополитических игроков к нашему региону снижается, потому что Украина фокусирует на себе практически все международное внимание».