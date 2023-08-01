США призывают Армению и Азербайджан к «сложным компромиссам»

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты продолжают считать, что достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном находится в «пределах досягаемости».

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

«В то же время, мы всегда говорили, что стороны должны согласиться на сложные компромиссы. Именно поэтому госсекретарь продолжает общение с лидерами Армении и Азербайджана, призывая их пойти на эти компромиссы, чтобы достичь соглашения», - сказал Миллер.