США призывают Армению и Азербайджан к «сложным компромиссам» - Mediamax.am

972 просмотров

США призывают Армению и Азербайджан к «сложным компромиссам»


Фото: middleeastmonitor.com


Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты продолжают считать, что достижение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном находится в «пределах досягаемости».

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

 

«В то же время, мы всегда говорили, что стороны должны согласиться на сложные компромиссы. Именно поэтому госсекретарь продолжает общение с лидерами Армении и Азербайджана, призывая их пойти на эти компромиссы, чтобы достичь соглашения», - сказал Миллер.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Политика | Август 1, 2023 15:55
Давид Тоноян представил новые факты участия Турции в войне 2020 года

Политика | Август 1, 2023 15:16
Не надо внушать людям комплекс неполноценности, сказал Тоноян

Политика | Август 1, 2023 12:54
Давид Тоноян: Во время войны было сделано «невозможное» для импорта вооружений
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023