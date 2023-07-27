В Баку раскритиковали заявления Жозепа Борреля - Mediamax.am

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В Баку раскритиковали заявления Жозепа Борреля


Фото: https://aze.media/


Ереван /Медиамакс/. В Баку сегодня выразили сожаление по поводу заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который, в частности, призвал Азербайджан исполнитель решение Международного суда и разблокировать Лачинский коридор.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что «подход Жозепа Борреля, основанный на пропаганде и политических манипуляциях Армении, вызывает сожаление».

 

По его словам, «очевидное неправильное толкование известных решений Международного суда ООН не приведет к каким-либо результатам».

 

«Азербайджан не только верен своим международным обязательствам, но и решительно пресечет попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории», - заявил Гаджизаде.

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