В Баку раскритиковали заявления Жозепа Борреля

Ереван /Медиамакс/. В Баку сегодня выразили сожаление по поводу заявления Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, который, в частности, призвал Азербайджан исполнитель решение Международного суда и разблокировать Лачинский коридор.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что «подход Жозепа Борреля, основанный на пропаганде и политических манипуляциях Армении, вызывает сожаление».

По его словам, «очевидное неправильное толкование известных решений Международного суда ООН не приведет к каким-либо результатам».

«Азербайджан не только верен своим международным обязательствам, но и решительно пресечет попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории», - заявил Гаджизаде.