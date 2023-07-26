Завтра в Москве состoится встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана - Mediamax.am

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Завтра в Москве состoится встреча глав МИД Армении, РФ и Азербайджана


Фото: oc-media.org


Ереван /Медиамакс/. 25 июля в Москве состoится встреча министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Пресс-служба МИД России сообщила, что главы внешнеполитических ведомств «проанализируют пути деэскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха».

 

«Министры также обсудят другие ключевые треки армяно-азербайджанской нормализации, включая разблокирование транспортных коммуникаций в регионе, делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией», - говорится в сообщении МИД России.

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