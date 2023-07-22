«В Армении есть люди, которые все живут реваншистскими идеями», - заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «сегодня в Армении, ее обществе и даже правительстве есть определенные люди, которые все еще живут реваншистскими идеями».

Выступая сегодня на медиафоруме в Шуши, он отметил:

«В прошлом опасность для нас на протяжении 30 лет исходила от Армении и ее оккупационной политики. В целом мы уже преодолели эту угрозу. Но, конечно, мы должны быть бдительными, не должны забывать прошлое».

«Мы должны быть готовы к любому сценарию. С этой целью как только завершилась Карабахская война, мы сразу же приступили к осуществлению глубоких реформ в области обороны», - сказал Алиев.

Отметив, что «сегодня наша армия сильнее, чем три года назад», президент Азербайджана добавил:

«Это необходимо, и это вытекает из нашей истории. Мы видим, что сегодня нормы международного права грубо нарушаются. Когда международное право не работает, когда подпись не так важна, гарантией мира является только сила».