«В Армении есть люди, которые все живут реваншистскими идеями», - заявил Алиев

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «сегодня в Армении, ее обществе и даже правительстве есть определенные люди, которые все еще живут реваншистскими идеями».
Выступая сегодня на медиафоруме в Шуши, он отметил:
«В прошлом опасность для нас на протяжении 30 лет исходила от Армении и ее оккупационной политики. В целом мы уже преодолели эту угрозу. Но, конечно, мы должны быть бдительными, не должны забывать прошлое».
«Мы должны быть готовы к любому сценарию. С этой целью как только завершилась Карабахская война, мы сразу же приступили к осуществлению глубоких реформ в области обороны», - сказал Алиев.
Отметив, что «сегодня наша армия сильнее, чем три года назад», президент Азербайджана добавил:
«Это необходимо, и это вытекает из нашей истории. Мы видим, что сегодня нормы международного права грубо нарушаются. Когда международное право не работает, когда подпись не так важна, гарантией мира является только сила».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.