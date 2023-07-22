Вице-спикер: Принятие Римского статута не направлено против России

Ереван /Медиамакс/. Вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян заявил сегодня, что «вопрос принятия Римского статута никоим образом не направлен против России, а будет служить предотвращению посягательств Азербайджана на суверенную территорию Армении».

Как сообщает пресс-служба парламента, Акоп Аршакян отметил, что вопрос принятия Римского статута активно обсуждается в экспертных кругах МИД Армении и РФ. Он выразил уверенность, что «обязательно будет найдено юридическое решение вопроса, приемлемое для Армении и России».

«Вице-спикер парламента также подчеркнул, что процесс ратификации устава начался гораздо раньше, чем было принято решение Международного суда в отношении президента России. Это обстоятельство доказывает, что процесс никоим образом не мог и не может быть направлен против России», - говорится в сообщении.

Внешняя политика | 2023-07-21 10:05:09 В России призвали парламент Армении «изучить последствия присоединения к Римскому статуту»

Заместитель председателя верхней палаты российского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Юрий Воробьев заявил ранее, что «Национальное собрание Армении должно изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту».