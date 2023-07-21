Мирзоян: «Необходимо немедленное вмешательство, чтобы спасти 120 000 человек от голода»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «Армения и Азербайджан не могут урегулировать свои отношения без учета фактора безопасности и прав армянского населения в Нагорном Карабахе».

«Азербайджан всегда говорит о территориальных претензиях Армении. Но на самом деле главный вопрос для нас - это безопасность людей и их основные права.

Лачинский коридор - единственный путь жизни, который связывает Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром. Гуманитарная ситуация очень сложная, мы близки к гуманитарной катастрофе. Поэтому необходимо срочно продемонстрировать четкую международную поддержку. Прежде всего, нам нужно немедленное гуманитарное вмешательство, чтобы спасти от голодной смерти 120 000 человек. Тогда мы сможем продолжить переговоры со всеми, кто заинтересован в установлении прочного мира в регионе», - сказал министр иностранных дел в интервью австрийской газете «DerStandard».

По словам Мирзояна, ключевое значение будет иметь взаимное признание территориальной целостности. «Также важна разблокировка региональных транспортных инфраструктур. Что касается безопасности и прав армян Нагорного Карабаха, то мы считаем, что лучшим механизмом для этого был бы диалог с международным участием»,- сказал Мирзоян.