В России призвали парламент Армении «изучить последствия присоединения к Римскому статуту»

Ереван /Медиамакс/. Заместитель председателя верхней палаты российского парламента, сопредседатель армяно-российской межпарламентской комиссии Юрий Воробьев считает, что «Национальное собрание Армении должно изучить последствия присоединения страны к Римскому статуту».
Как сообщает ТАСС, выступая в Иркутске на заседании межпарламентской комиссии, Юрий Воробьев прокомментировал решение Конституционного суда Армении от 24 марта 2023 года о том, что Римский статут не противоречит конституции страны.
«Как мы понимаем, это означает, что Армения признает юрисдикцию Гаагского трибунала в отношении всех дел, которые тот ведет. Исходим из того, что этот шаг наших армянских коллег не имеет антироссийского контекста, но, тем не менее, на практике несет ощутимый вред российско-армянским отношениям. Призываем наших союзников еще раз внимательно изучить последствия присоединения к Римскому статуту и оценить возможные риски для союзнических отношений с Россией», - сказал Воробьев. Он отметил, что сейчас идет диалог между министерствами иностранных дел России и Армении.
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