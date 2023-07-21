Глава МИД Германии: процесс вступления Турции в ЕС зашел в тупик

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что переговорный процесс по вступлению Турции в Европейский союз (ЕС) не только застопорился в последние годы, но и зашел глубоко в тупик.
«У нас есть очень четкие правила в отношении процессов присоединения, и то, что процессы в отношении Турции в последние годы не только зашли в тупик, но и, я бы сказала, оказались глубоко замороженными, объясняется тем, что основные главы, которые необходимы для этих переговоров - верховенство закона, защита прав человека - не только не реализованы, но и далеки от этого», - эти слова Бербок приводит ТАСС.
В то же время глава внешнеполитического ведомства ФРГ подчеркнула, что необходимо поддерживать контакты с Турцией, поскольку «соседство с Турцией крайне важно».
После недавнего саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ускорить переговорный процесс, связанный с вступлением Турции в Европейский союз.
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