Великобритания поддерживает постановление Международного суда

Ереван /Медиамакс/. Постоянный представитель Великобритании в ОБСЕ Нил Холланд заявил сегодня, что его страна сохраняет «глубокую обеспокоеннность продолжающимися нарушениями работы Лачинского коридора и связанными с этим гуманитарными последствиями для местного населения».

«Мы поддерживаем принятое в феврале 2023 года постановление Международного суда в отношении Азербайджана об обеспечении беспрепятственного движения по Лачинскому коридору в обоих направлениях. Великобритания вновь призывает все стороны воздержаться от политизации гуманитарной помощи. Для защиты гражданского населения крайне важно, чтобы такие организации, как Международный Комитет Красного Креста, могли продолжать свою работу в этом регионе.

Великобритания четко заявила, что военного решения этого конфликта не существует и призывает обе стороны продолжать содержательные переговоры для урегулирования. Мы признаем, что любое урегулирование должно включать положения о защите прав местного населения в Нагорном Карабахе.

Нас воодушевляет состоявшаяся 15 июля трехсторонняя встреча президента Мишеля с президентом Алиевым и премьер-министром Пашиняном, и мы надеемся, что сохранится импульс к достижению исторического мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном», - заявил посол Великобритании, выступая на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, созванном по инициативе Армении.