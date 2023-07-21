Захарова: Турция не является стороной трехстороннего заявления 2020 года

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что Турция не является стороной трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года.

«Анкара не является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Именно на основе этого документа в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент. Именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период», - заявила Мария Захарова в ходе пресс-конференции.

По ее словам, российские миротворцы продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе. «Основная их функция – поддержание режима прекращения огня, боевых действий, с учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации их деятельность сейчас еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Баку и Еревана, так и регионала, включая Анкару.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что российские миротворцы должны покинуть Нагорный Карабах в 2025 году.