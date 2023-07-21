Захарова: Турция не является стороной трехстороннего заявления 2020 года - Mediamax.am

1375 просмотров

Захарова: Турция не является стороной трехстороннего заявления 2020 года


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что Турция не является стороной трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября 2020 года.

«Анкара не является стороной заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Именно на основе этого документа в зоне нагорно-карабахского конфликта был размещен российский миротворческий контингент. Именно в этом документе четко очерчены как сроки пребывания контингента в регионе, так и параметры его возможного продления на очередной пятилетний период», - заявила Мария Захарова в ходе пресс-конференции.

 

По ее словам, российские миротворцы продолжают выполнять важную стабилизирующую роль в Нагорном Карабахе. «Основная их функция – поддержание режима прекращения огня, боевых действий, с учетом сохраняющейся в регионе напряженной ситуации их деятельность сейчас еще более востребована. Поддержание мира на Южном Кавказе отвечает интересам как Баку  и Еревана, так и регионала, включая Анкару.

 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что российские миротворцы должны покинуть Нагорный Карабах в 2025 году.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Июль 21, 2023 15:22
Варданян: Необходимо потребовать подписания нового соглашения между Арцахом, РФ и Азербайджаном

Внешняя политика | Июль 21, 2023 14:55
Мирзоян: «Необходимо немедленное вмешательство, чтобы спасти 120 000 человек от голода»

Внешняя политика | Июль 21, 2023 10:05
В России призвали парламент Армении «изучить последствия присоединения к Римскому статуту»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023