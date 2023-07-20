Трехсторонняя встреча не дала конкретных результатов, признал Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что состоявшаяся в Брюсселе трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев «не дала конкретных результатов в плане открытия Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе».

«Мы по-прежнему убеждены, что без международного участия и механизмов диалог Степанакерт-Баку не может быть эффективным. Незаконное блокирование Лачинского коридора - это план, целью которого является этническая чистка народа Карабаха», - сказал он на заседании правительства.

По словам Пашиняна, на трехсторонней встрече было подтверждено признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга:

«Также обсуждался вопрос демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана. Делимитация границ должна происходить на основе Алма-Атинской декларации. В ближайшее время необходимо уточнить картографическую основу демаркационных работ».

Он отметил, что необходимо максимально интенсивно продолжать переговорный процесс и предпринимать активные усилия для достижения взаимоприемлемых решений.

«Как видите, я не могу представить какие-то конкретные результаты встречи в Брюсселе. В этот период еще более обострилась необходимость отправки международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку является наиболее конструктивным сценарием ситуации, и в этом направлении должны быть приложены все усилия», - заключил Никол Пашинян.