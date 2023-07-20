Трехсторонняя встреча не дала конкретных результатов, признал Пашинян - Mediamax.am

301 просмотров

Трехсторонняя встреча не дала конкретных результатов, признал Пашинян


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что состоявшаяся в Брюсселе трехсторонняя встреча Пашинян-Мишель-Алиев «не дала конкретных результатов в плане открытия Лачинского коридора и преодоления гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе».

«Мы по-прежнему убеждены, что без международного участия и механизмов диалог Степанакерт-Баку не может быть эффективным. Незаконное блокирование Лачинского коридора - это план, целью которого является этническая чистка народа Карабаха», - сказал он на заседании правительства.

 

По словам Пашиняна, на трехсторонней встрече было подтверждено признание Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга:

 

«Также обсуждался вопрос демаркации и делимитации границы Армении и Азербайджана. Делимитация границ должна происходить на основе Алма-Атинской декларации. В ближайшее время необходимо уточнить картографическую основу демаркационных работ».

 

Он отметил, что необходимо максимально интенсивно продолжать переговорный процесс и предпринимать активные усилия для достижения взаимоприемлемых решений.

 

«Как видите, я не могу представить какие-то конкретные результаты встречи в Брюсселе. В этот период еще более обострилась необходимость отправки международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах. Формирование механизма международного диалога между Степанакертом и Баку является наиболее конструктивным сценарием ситуации, и в этом направлении должны быть приложены все усилия», - заключил Никол Пашинян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июль 20, 2023 11:43
Трехсторонняя встреча не дала конкретных результатов, признал Пашинян

Внешняя политика | Июль 19, 2023 09:58
Мирзоян: Настало время продолжить процесс армяно-турецкого урегулирования

Внешняя политика | Июль 19, 2023 09:52
Армения не станет местом для обхода санкций, заявил Мирзоян
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023