Мирзоян: Настало время продолжить процесс армяно-турецкого урегулирования

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений наступила определенная пауза.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой в Вене 18 июля, Арарат Мирзоян выразил мнение, что пауза была связана с предвыборной кампанией и выборами в Турции.

«Сейчас настало самое время продолжить переговоры по урегулированию. И есть много шагов, которые уже могут быть предприняты обеими сторонами, чтобы убедиться, что мы находимся на правильном пути к окончательному, всеобъемлющему и полному урегулированию отношений, открытию границы между двумя странами и установлению дипломатических отношений. В первую очередь, имею в виду открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта. Есть еще несколько проектов, которые также обсуждаются», - сказал Арарат Мирзоян.