Мирзоян: Настало время продолжить процесс армяно-турецкого урегулирования - Mediamax.am

1370 просмотров

Мирзоян: Настало время продолжить процесс армяно-турецкого урегулирования


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что в процессе нормализации армяно-турецких отношений наступила определенная пауза.

Выступая на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой в Вене 18 июля, Арарат Мирзоян выразил мнение, что пауза была связана с предвыборной кампанией и выборами в Турции.

 

«Сейчас настало самое время продолжить переговоры по урегулированию. И есть много шагов, которые уже могут быть предприняты обеими сторонами, чтобы убедиться, что мы находимся на правильном пути к окончательному, всеобъемлющему и полному урегулированию отношений, открытию границы между двумя странами и установлению дипломатических отношений. В первую очередь, имею в виду открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также граждан Армении и Турции, имеющих дипломатические паспорта. Есть еще несколько проектов, которые также обсуждаются», - сказал Арарат Мирзоян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июль 20, 2023 11:43
Трехсторонняя встреча не дала конкретных результатов, признал Пашинян

Внешняя политика | Июль 19, 2023 09:58
Мирзоян: Настало время продолжить процесс армяно-турецкого урегулирования

Внешняя политика | Июль 19, 2023 09:52
Армения не станет местом для обхода санкций, заявил Мирзоян
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023