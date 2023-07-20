Армения не станет местом для обхода санкций, заявил Мирзоян

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что «Армения не собирается становиться средой для обхода санкций».

Выступая на совместной пресс-конференции со своим австрийским коллегой в Вене 18 июля, Арарат Мирзоян сказал, что война в Украине «повлияла и на экономику Армении тоже - как положительно, так и отрицательно».

«Хочу еще раз публично и громко заверить всех, кто интересуется этой темой, что Армения не собирается становиться средой для обхода санкций. Мы очень тесно и прозрачно сотрудничаем не только с соответствующими органами ЕС, но также с США и всеми заинтересованными сторонами, и заверяем, что правительство Армении твердо намерено избегать создания условий, при которых санкции можно обойти. Мы работаем открыто и прозрачно. Если есть проблемы, а проблемы, я полагаю, есть везде, они быстро выявляются и решаются соответствующим образом»,- сказал министр иностранных дел Армении.