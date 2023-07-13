Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции

Ереван /Медиамакс/. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Европейский союз в качестве полноправного члена.
«В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление препятствий в вопросе безвизового режима», - отметил он по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.
Эрдоган отметил, что направил своего главного советника Арифа Чагатая Кылыча в Брюссель для проведения переговоров по вопросам евроинтеграции.
«Они будут обсуждать и таможенный союз, и безвизовый режим. Надеюсь, переговоры пойдут на пользу Турции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила нам ряд положительных вещей в этой связи», - сообщил Эрдоган. Он назвал правильным шагом принятое на саммите в Вильнюсе решение подготовить доклад об отношениях Анкары и ЕС, что должна сделать Еврокомиссия. «Ожидаю, что он будет положительным и направленным в будущее», - заметил президент Турции.
Турция добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.