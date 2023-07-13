Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции - Mediamax.am

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Эрдоган заявил, что Турция ускорит переговорный процесс по евроинтеграции


Фото: trt.com.tr


Ереван /Медиамакс/. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна намерена ускорить переговорный процесс, связанный с ее вступлением в Европейский союз в качестве полноправного члена.

«В Евросоюзе положительная атмосфера относительно оживления нашего процесса евроинтеграции. Мы ускорим переговоры по обновлению отношений в рамках таможенного союза, что окажет позитивный эффект на турецкую экономику. Надеюсь на преодоление препятствий в вопросе безвизового режима», - отметил он по итогам саммита НАТО в Вильнюсе.

 

Эрдоган отметил, что направил своего главного советника Арифа Чагатая Кылыча в Брюссель для проведения переговоров по вопросам евроинтеграции.

 

«Они будут обсуждать и таможенный союз, и безвизовый режим. Надеюсь, переговоры пойдут на пользу Турции. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила нам ряд положительных вещей в этой связи», - сообщил Эрдоган. Он назвал правильным шагом принятое на саммите в Вильнюсе решение подготовить доклад об отношениях Анкары и ЕС, что должна сделать Еврокомиссия. «Ожидаю, что он будет положительным и направленным в будущее», - заметил президент Турции.

 

Турция добивается вступления в ЕС в качестве полноправного члена с 2005 года.

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