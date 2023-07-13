15 июля Пашинян встретится в Брюсселе с Мишелем и Алиевым

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил сегодня, что его встреча с председателем Совета Европейского союза и президентом Азербайджана запланирована на 15 июля в Брюсселе.

«Я подтвердил свое участие в этой встрече и надеюсь добиться на ней прогресса в переговорах по мирному договору», - сказал Пашинян на заседании правительства.

В своем выступлении он также прокомментировал решение Международного суда о незаконном блокировании Лачинского коридора.

«На прошлой неделе Международный суд принял важное решение о незаконной блокировке Лачинского коридора. На основании заявления Республики Армения суд подтвердил принятое 22 февраля этого года юридически обязывающее решение, которым обязал Азербайджан принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения бесперебойного движения людей, транспортных средств и грузов в в обоих направлениях по Лачинскому коридору. Этим решением суд фактически зафиксировал, что Азербайджан не выполнил решение от 22 февраля этого года, иначе не было бы необходимости подтверждать предыдущее решение», - сказал Пашинян.

По его словам, решение Международного суда ООН подтверждает и еще больше усиливает ответственность правительства Азербайджана за углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе.

«Обязательное решение Международного суда дает возможность для большей международной консолидации вокруг вопроса противодействия политике этнической чистки, проводимой Азербайджаном в Нагорном Карабахе. В этой связи крайне важен диалог между Баку и Степанакертом в рамках международного механизма с повесткой обеспечения безопасности и прав армян Нагорного Карабаха», - сказал премьер-министр Армении.

Он также сообщил, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана состоялось четвертое заседание армяно-азербайджанских государственных комиссий по делимитации границы.