«Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов» - Mediamax.am

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«Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов».

Выступая 11 июля на совещании, посвященном итогам социально-экономического развития в первом полугодии, Алиев отметил, что «в настоящее время не приходится  рассчитывать на международное право».

 

«Международное право в различных уголках мира не работает. Рассчитывать на решения, резолюции международных организаций не приходится», - отметил президент Азербайджана.

 

По его словам, «правила в мире полностью нарушены».

 

«Мы видим это каждый день. Каждый день крупные государства, взявшие на себя роль гаранта международного права, сами первыми нарушают данное право, а затем обосновывают это. Говоря о странах, я имею в виду все крупные страны. Каждый из них по-своему нарушает либо конвенции, либо нормы международного права, либо устоявшиеся международные правила поведения, и совершенно этого не скрывают. Поэтому, мы должны быть сильнее, чтобы защитить себя, защитить свою независимость», - подчеркнул Алиев.

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