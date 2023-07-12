Пашинян провел телефонный разговор с Блинкеном

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 11 июля телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Собеседники коснулись сложившейся в регионе ситуации, текущих переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, а также необходимых шагов по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе необходимости диалога Баку-Степанакерт с международным участием.

Премьер-министр Армении коснулся углубления гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и необходимых шагов по его преодолению.

Собеседники подчеркнули необходимость последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность правительства Республики Армения повестке мира», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.