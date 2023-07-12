Пашинян провел телефонный разговор с Блинкеном - Mediamax.am

522 просмотров

Пашинян провел телефонный разговор с Блинкеном


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 11 июля телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

«Собеседники коснулись сложившейся в регионе ситуации, текущих переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, а также необходимых шагов по обеспечению прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе необходимости диалога Баку-Степанакерт с международным участием.

 

Премьер-министр Армении коснулся углубления гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, и необходимых шагов по его преодолению.

 

Собеседники подчеркнули необходимость последовательных усилий по обеспечению стабильности и мира в регионе.

 

Премьер-министр Пашинян подтвердил приверженность правительства Республики Армения повестке мира», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Июль 12, 2023 10:56
Александр Архангельский и Давид Матевосян прочитают отрывки из «Уроков Армении»

Внешняя политика | Июль 12, 2023 09:48
«Никто не может разговаривать с Азербайджаном на языке угроз и ультиматумов»

Внешняя политика | Июль 12, 2023 07:22
Пашинян провел телефонный разговор с Блинкеном
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023