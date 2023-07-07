Пашинян отбудет в Грузию - Mediamax.am

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Пашинян отбудет в Грузию


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет сегодня в Грузию с двухдневным рабочим визитом.

Согласно пресс-релизу правительства, его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили запланирована завтра в Батуми.

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