Пашинян отбудет в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет сегодня в Грузию с двухдневным рабочим визитом.

Согласно пресс-релизу правительства, его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили запланирована завтра в Батуми.