Пашинян отбудет в Грузию

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отбудет сегодня в Грузию с двухдневным рабочим визитом.
Согласно пресс-релизу правительства, его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили запланирована завтра в Батуми.
Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)
Согласно пресс-релизу правительства, его встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили запланирована завтра в Батуми.
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