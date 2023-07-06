Пашинян надеется воплотить в жизнь «зафиксированный в Вашингтоне позитив» - Mediamax.am

630 просмотров

Пашинян надеется воплотить в жизнь «зафиксированный в Вашингтоне позитив»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня на заседании правительства, что в результате незаконной блокады Лачинского коридора гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усгубляется с каждым днем.

«Нагорный Карабах лишен поставок всех видов товаров. Даже российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не имеют возможности доставлять туда грузы»,- сказал он.

 

Никол Пашинян отметил, что «Азербайджан продолжает требовать от Армении вывода армии из Нагорного Карабаха в том случае, когда у Армении в Нагорном Карабахе нет солдат и армии».

 

«Азербайджан продолжает обвинять Армению в невыполнении обязательств по транспортному сообщению через ее территорию с неоднозначными комментариями по поводу «коридора». Что касается разблокирования региональных коммуникаций под суверенитетом и юрисдикцией вовлеченных стран, то Армения неоднократно заявляла, что готова к этому. Уже давно введен в обращение проект постановления правительства Армении, по которому Армения планирует установить 3 контрольно-пропускных пункта на армяно-азербайджанской границе. Это решение не принимается из-за деструктивного подхода Азербайджана, который не инициировал такой же процесс и не хочет предоставлять дорогу Армении. Азербайджан не отказался от тридцатилетней политики блокады Армении»,- сказал премьер-министр.

 

Он отметил, что какой бы сложной ни была ситуация в моральном, политическом и эмоциональном плане и с точки зрения безопасности, альтернативы реализации мирной повестки нет.

 

«В ближайшее время планируется моя встреча с президентом Азербайджана в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС. К сожалению, текст мирного договора между Арменией и Азербайджаном еще не готов к подписанию. Надеюсь в ходе предстоящей встречи воплотить в жизнь позитив, зафиксированный в Вашингтоне. Мы должны решать все вопросы дипломатическим путем»,- сказал Пашинян.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Нагорный Карабах | Июль 6, 2023 16:21
Кристина Квин: США не предопределяют будущее Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах | Июль 6, 2023 15:41
Захарова: «Население Карабаха может остаться без продуктов и медикаментов»

Внешняя политика | Июль 6, 2023 12:00
Пашинян надеется воплотить в жизнь «зафиксированный в Вашингтоне позитив»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023