Посол Литвы вручил верительные грамоты президенту Армении

Ереван /Медиамакс/. Посол Литвы в Армении Андрюс Пулокас вручил сегодня верительные грамоты президенту Армении Ваагну Хачатуряну.
«Сотрудничество между нашими странами охватывает довольно широкий спектр, и я уверен, что с вашим назначением мы активизируем и расширим этот диапазон», - сказал президент.
«Для меня особая миссия - сделать нашу дружбу, наши отношения и сотрудничество более всеобъемлющими и заметными для наших народов и общества», - сказал Андрюс Пулокас.
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