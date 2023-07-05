Посол Литвы вручил верительные грамоты президенту Армении - Mediamax.am

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Посол Литвы вручил верительные грамоты президенту Армении


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Посол Литвы в Армении Андрюс Пулокас вручил сегодня верительные грамоты президенту Армении Ваагну Хачатуряну.

«Сотрудничество между нашими странами охватывает довольно широкий спектр, и я уверен, что с вашим назначением мы активизируем и расширим этот диапазон», - сказал президент.

 

«Для меня особая миссия - сделать нашу дружбу, наши отношения и сотрудничество более всеобъемлющими и заметными для наших народов и общества», - сказал Андрюс Пулокас.

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