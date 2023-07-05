Пашинян: Мы ценим усилия США по установлению мира

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян в поздравительном послании президенту США Джо Байдену по случаю Дня независимости заявил, что «мы высоко ценим позицию США в поддержку территориальной целостности, суверенитета и демократии Армении, которая была продемонстрирована на практике в течение 2021-2022 годов».

«Мы также высоко ценим усилия США в направлении установления долгосрочного и стабильного мира на Южном Кавказе, урегулирования армяно-азербайджанских отношений и решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха. Армения продолжает придерживаться мирной повестки во имя неприкосновенности территориальной целостности Армении, во имя независимости, суверенитета и долгосрочного мирного развития в регионе»,- отметил Пашинян.