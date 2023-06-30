Мирзоян и Байрамов достигли договоренности по ряду статей мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов достигли договоренности по еще некоторым статьям проекта соглашения.
Пресс-служба МИД сообщила, что с 27-29 июня в Вашингтоне министры и их команды продолжили прогресс по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений».
«Они достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту соглашения, в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы», - говорится в сообщении.
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