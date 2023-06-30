Мирзоян и Байрамов достигли договоренности по ряду статей мирного договора - Mediamax.am

1063 просмотров

Мирзоян и Байрамов достигли договоренности по ряду статей мирного договора


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов достигли договоренности по еще некоторым статьям проекта соглашения.

Пресс-служба МИД сообщила, что с 27-29 июня в Вашингтоне министры и их команды продолжили прогресс по проекту двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений».

 

«Они достигли договоренности по еще некоторым статьям и прогресса во взаимопонимании по проекту соглашения, в то же время зафиксировав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей работы», - говорится в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Июнь 30, 2023 09:53
Мирзоян и Байрамов достигли договоренности по ряду статей мирного договора

Внешняя политика | Июнь 29, 2023 11:43
Пашинян: Принятая в ПАСЕ резолюция – важный документ

Нагорный Карабах | Июнь 29, 2023 11:00
Захарова: Полное разблокирование Лачинского коридора будет способствовать деэскалации
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023