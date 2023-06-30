Пашинян: Принятая в ПАСЕ резолюция – важный документ

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «Азербайджан проводит последовательную политику нагнетания ситуации и изгнания армян из Нагорного Карабаха».

«Международное сообщество воспринимает деятельность Азербайджана аналогичным образом. Самым последним доказательством является резолюция 2256, принятая Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) на прошлой неделе. В ее 15-м пункте ПАСЕ отмечает, что обеспокоена враждебной и угрожающей риторикой, используемой в отношении армян на самом высоком уровне руководством Азербайджана, и призывает Азербайджан отказаться от подобной риторики и принять меры против разжигания ненависти, в том числе, со стороны общественных деятелей и высокопоставленных чиновников, а также для борьбы с преступлениями на почве ненависти.

Внешняя политика | 2023-06-23 07:26:27 ПАСЕ приняла резолюцию с критикой Азербайджана

Принятая ПАСЕ резолюция является важным документом с точки зрения повышения международного внимания к гуманитарному кризису, возникшему в Нагорном Карабахе. МИД Армении будет последователен в сохранении положений резолюции в повестке комитета министров СЕ - исполнительного органа Совета Европы», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что целью провокации, унесшей жизни четырех армянских военнослужащих 28 июня, является нейтрализация усилий по установлению мира между Арменией и Азербайджаном, решению вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

По его словам, в эти дни делегация Армении в США продолжает переговоры с делегацией Азербайджана с целью согласования текста мирного договора.

«В нашем регионе нет альтернативы миру, и наше правительство, столкнувшись со всеми трудностями и осложнениями, продолжит политический путь мира».