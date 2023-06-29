На встрече Мирзоян-Салливан-Байрамов обсуждалась недавняя агрессия Азербайджана - Mediamax.am

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На встрече Мирзоян-Салливан-Байрамов обсуждалась недавняя агрессия Азербайджана


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Ереван /Медиамакс/. На состоявшейся 28 июня в Вашингтоне встрече министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана были обсуждены последние региональные события.

Как сказано в сообщении МИД Армении, на встрече присутствовал также министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

 

«Арарат Мирзоян подчеркнул важность обеспечения максимальной определенности в вопросе делимитации на основе карты 1975 г и Алма-Атинской декларации, а также отвода войск.

 

Были затронуты также вопросы разблокирования региональных инфраструктур, была вновь подчеркнута безальтернативность сохранения принципов суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности.

 

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян вновь подчеркнул важность надлежащего решения вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.

 

Коснувшись очередного агрессивного действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, в результате которого сегодня у Армии обороны Нагорного Карабаха 4 жертвы, Арарат Мирзоян отметил, что такие действия преследуют цель подорвать усилия, направленные на переговорный процесс, и подчеркнул необходимость исключения применения силы или угрозы силой», - говорится в сообщении.

 

После встречи Джейк Салливан написал в Твиттере, что призвал Армению и Азербайджан продолжать продвижение к миру.

 

«Я также призвал избегать провокаций и снижать напряженность, чтобы укрепить доверие», - написал он.

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