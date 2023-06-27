В Вашингтоне состоится очередная встреча Мирзояна и Байрамова

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл с рабочим визитом в Вашингтон.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном начнётся в Вашингтоне с 27 июня.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана должна была состояться 12 июня, но была перенесена по просьбе азербайджанской стороны.