В Вашингтоне состоится очередная встреча Мирзояна и Байрамова - Mediamax.am

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В Вашингтоне состоится очередная встреча Мирзояна и Байрамова


Фото: euronews.com (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл с рабочим визитом в Вашингтон.

Пресс-служба МИД Армении сообщает, что очередной раунд обсуждений по соглашению об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном начнётся в Вашингтоне с 27 июня.

 

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана должна была состояться 12 июня, но была перенесена по просьбе азербайджанской стороны.

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