ПАСЕ приняла резолюцию с критикой Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. По итогам срочных дебатов на тему «Обеспечение свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор», состоявшихся в Страсбурге 22 июня, Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой выразила «крайнюю озабоченность» по поводу прерывания свободного и безопасного проезда по Лачинскому коридору с 12 декабря 2022 года и в связи с умышленным прекращением подачи электроэнергии и газа в регион.

Полностью признавая заботу Азербайджана об обеспечении безопасности своей территории и границ, «Ассамблея потрясена тем фактом, что его руководство не признает очень серьезных гуманитарных и правозащитных последствий сложившейся ситуации».

Приянв резолюцию на основе доклада, подготовленного Полом Гаваном, Ассамблея подчеркнула, что Азербайджан «обязан защищать и обеспечивать безопасность всех людей, проживающих в пределах его международно признанных границ». В ПАСЕ отметили, что внимание международного сообщества к ситуации, создавшейся в Лачинском коридоре и ее правозащитным и гуманитарным последствиям «необходимо для того, чтобы напомнить Азербайджану об этой ответственности».

Признав, что отсутствие свободного и безопасного доступа через Лачинский коридор является «частью гораздо более широкой проблемы», Ассамблея выразила уверенность в том, что «одного гуманитарного реагирования недостаточно и необходимо политическое решение». ПАСЕ настоятельно призвала решить вопросы прав и безопасности армянского населения Нагорного Карабаха путем диалога между Баку и Степанакертом и международного нейтрального участия в любом механизме достижения мира.

Отметив, что Международный суд постановил, что Азербайджан должен срочно «применить все имеющиеся в его распоряжении средства для обеспечения беспрепятственного движения людей, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор», Ассамблея призвала Азербайджан безотлагательно выполнить это решение.

Ассамблея «крайне обеспокоена» «враждебной и угрожающей риторикой», используемой руководством Азербайджана в отношении армян на самом высоком уровне, и призвала Азербайджан воздержаться от такой риторики и предпринять шаги по борьбе с пропагандой ненависти.

ПАСЕ также призвала Азербайджан пригласить делегацию Совета Европы посетить Лачинский коридор и Нагорный Карабах с миссией по установлению фактов для оценки ситуации на месте.