Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл сегодня с рабочим визитом в Минск.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что 19-20 июня он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).