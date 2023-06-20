Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ - Mediamax.am

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Арарат Мирзоян примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отбыл сегодня с рабочим визитом в Минск.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что 19-20 июня он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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