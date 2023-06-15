Захарова: «ЕС хочет превратить Закавказье в арену противостояния» - Mediamax.am

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Захарова: «ЕС хочет превратить Закавказье в арену противостояния»


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Европейский союз своей политикой хочет превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния».

Она обратила внимание на информацию об увеличении числа оперативных центров миссии наблюдателей ЕС в Армении, отметив, что присутствие Брюсселя в регионе фактически «навязано» им самим.

 

«Запуск миссии, целью которой было заявлено содействие нормализации отношений между Ереваном и Баку, произошел на односторонней, бездоговорной основе, без согласования с азербайджанской стороной и другими региональными игроками. Это лишь подтверждает реальную подоплеку политики ЕС в регионе, для которой важнее всего вытеснить Россию из Закавказья, превратить Южный Кавказ в арену геополитического противостояния, нанося ущерб коренным интересам живущих здесь людей, - заявила Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России.

 

По словам дипломата, отсутствие подотчетности миссии ЕС в Ереване и Баку усиливает подозрения, что у Брюсселя есть «скрытая повестка» в регионе, что вызывает вопросы не только у Москвы.

 

Никакой «добавочной стоимости» от подозрительной активности «экспертов» ЕС на армяно-азербайджанской границе нет. Кроме того, они не могут обеспечивать безопасность. Реальной гарантией мира в регионе остается присутствие российской миротворческой миссии»,- сказала она.

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