Мирзоян: Наблюдательная миссия ЕС посетила Ерасх

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что сегодня в Ерасхе побывала наблюдательная миссия ЕС.
«Завтра по нашему приглашению там будут также представители международного дипломатического корпуса, аккредитованные в Армении», - сказал Арарат Мирзоян в парламенте.
Ранее минобороны Армении сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, обстреляв строящийся с привлечением иностранных инвестиций металлургический завод в общине Ерасх Араратской области, в результате чего двое граждан Индии получили ранения.
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