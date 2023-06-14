Мирзоян: Наблюдательная миссия ЕС посетила Ерасх - Mediamax.am

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Мирзоян: Наблюдательная миссия ЕС посетила Ерасх


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что сегодня в Ерасхе побывала наблюдательная миссия ЕС.

«Завтра по нашему приглашению там будут также представители международного дипломатического корпуса, аккредитованные в Армении», - сказал Арарат Мирзоян в парламенте.

 

Ранее минобороны Армении сообщило, что Азербайджан нарушил режим прекращения огня, обстреляв строящийся с привлечением иностранных инвестиций металлургический завод в общине Ерасх Араратской области, в результате чего двое граждан Индии получили ранения.

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