МИД Армении: Есть серьезные опасения, что Азербайджан готовится к новой агрессии

Ереван /Медиамакс/. Министерство иностранных дел Армении выступило с заявлением, в котором говорится о том, что «военно-политическое руководство Азербайджана готовит почву для дальнейших агрессивных операций и этнических чисток в Нагорном Карабахе».

В заявлении МИД Армении, в частности, говорится:

«Министерство обороны Азербайджана уже длительное время ежедневно распространяет фальшивую информацию о нарушениях режима прекращения огня со стороны Армии обороны Нагорного Карабаха в зоне ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Примечательно, что в информационных материалах, публикуемых миротворцами России, зафиксированы нарушения режима прекращения огня лишь с азербайджанской стороны.

Учитывая уже ставший традиционным опыт Азербайджана обеспечивать «информационную поддержку» перед очередным применением силы и заранее искусственно возлагать ответственность за последующие действия на другую сторону, у Армении есть серьезные опасения, что военно-политическое руководство Азербайджана, вопреки всем взятым на себя обязательствам, готовит почву для очередных агрессивных действий и этнических чисток в Нагорном Карабахе.

Призываем миротворческие силы России строго следить за соблюдением режима прекращения огня и расследовать все инциденты, о которых заявляет Азербайджан, представляя публично положение дел».