Пашинян и Путин встретятся сегодня

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня в Сочи.
«Президент Путин сегодня находится в Сочи. Он проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Публичную часть своего рабочего дня он начнет с неформальной беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко», - сказал официальный представитель Кремля по сообщению Интерфакс.
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