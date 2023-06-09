Пашинян и Путин встретятся сегодня

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня в Сочи.

«Президент Путин сегодня находится в Сочи. Он проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Публичную часть своего рабочего дня он начнет с неформальной беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко», - сказал официальный представитель Кремля по сообщению Интерфакс.