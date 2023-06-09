Пашинян и Путин встретятся сегодня - Mediamax.am

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Пашинян и Путин встретятся сегодня


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Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет отдельную встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сегодня в Сочи.

«Президент Путин сегодня находится в Сочи. Он проведет отдельную рабочую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

 

Публичную часть своего рабочего дня он начнет с неформальной беседы с президентом Беларуси Александром Лукашенко», - сказал официальный представитель Кремля по сообщению Интерфакс.

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