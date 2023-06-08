Лукашенко: «В данном случае я Никола Воваевича поддерживаю»

Ереван /Медиамакс/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил сегодня, что «разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном должно быть выгодно обеим сторонам».

На встрече с секретарями советов безопасности государств - членов ОДКБ, президент Белоруссии сказал:

«И азербайджанцы, и армяне - это родные. Как два пальца на одной руке. И что хочешь с этим, то и делай».

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко отметил, что в прежние годы он вложил много усилий в урегулирование конфликта между сторонами, стараясь наладить взаимодействие между лидерами Армении и Азербайджана.

«Сейчас все усложнилось. В данном случае я, конечно, Никола Воваевича поддерживаю, понимая, что на эту власть, на него все эти недостатки обрушились», - сказал белорусский лидер.