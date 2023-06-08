Встреча Мирзояна и Байрамова отложена - Mediamax.am

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Встреча Мирзояна и Байрамова отложена


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Ереван /Медиамакс/. Запланированный на следующую неделю в Вашингтоне очередной раунд обсуждений глав МИД Армении и Азербайджана откладывается по просьбе азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба МИД Армении.

«О новых датах встречи общественность будет проинформирована надлежащим образом», - отметили в МИД.

 

12 июня в Вашингтоне была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

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