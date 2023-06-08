Встреча Мирзояна и Байрамова отложена

Ереван /Медиамакс/. Запланированный на следующую неделю в Вашингтоне очередной раунд обсуждений глав МИД Армении и Азербайджана откладывается по просьбе азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба МИД Армении.

«О новых датах встречи общественность будет проинформирована надлежащим образом», - отметили в МИД.

12 июня в Вашингтоне была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.