Встреча Мирзояна и Байрамова отложена

Ереван /Медиамакс/. Запланированный на следующую неделю в Вашингтоне очередной раунд обсуждений глав МИД Армении и Азербайджана откладывается по просьбе азербайджанской стороны, сообщила пресс-служба МИД Армении.
«О новых датах встречи общественность будет проинформирована надлежащим образом», - отметили в МИД.
12 июня в Вашингтоне была запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
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