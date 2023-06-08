Захарова: Запад навязывает Армении и Азербайджану «мирные формулы»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова прокомментировала действия США и Европейского Союза по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Мы неоднократно заявляли, что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трехстороннем формате Россия-Азербайджан-Армения на основе заявлений лидеров наших стран. Считаем комплекс трехсторонних договоренностей безальтернативной «дорожной картой» для процесса примирения двух братских для России народов. В этой работе есть свои форматы, дополнительные инструменты. Мы не пытаемся ничего форсировать. Идем по намеченному плану, реализуем все, о чем было договорено.

Для нас всегда остается приоритетом сближение подходов Азербайджана и Армении, выработка устойчивых, сбалансированных решений. Именно такому подходу и такой работе мы готовы в дальнейшем всячески содействовать.

Что касается действий США и Евросоюза, то, безусловно, возникают вопросы, чем вызвана их внезапная повышенная активность в сфере армяно-азербайджанской нормализации. Ранее, и прежде всего со стороны ЕС, к закавказской проблематике особого интереса никто не проявлял. Сейчас же, видимо, поменялась конъюнктура.

Давайте сошлемся на исторический опыт. Он показывает, что навязанные извне так называемые «мирные формулы», особенно рекомендуемые и «пропихиваемые» в ускоренном режиме, ни к чему хорошему никогда не приводили. Нужно знать историю региона, конфликта, народов и глубоко чувствовать. Самое главное – быть «заряженным» на основную цель истинного мирного урегулирования. Не менее важная вещь – не иметь «второго дна» в своих действиях, быть искренним в желании достичь именно этой цели и задачи», - заявила Захарова, выступая 7 июня на брифинге в Москве.