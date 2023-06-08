Вопрос разблокирования Лачинского коридора может быть обсужден в ПАСЕ

Ереван /Медиамакс/. Вопрос разблокирования Лачинского коридора может стать предметом экстренного обсуждения на летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Утром 19 июня ПАСЕ утвердит повестку сессии и решит, станет ли тема разблокирования Лачинского коридора предметом для обсуждений.

Если ПАСЕ примет положительное решение, экстренное обсуждение состоится во второй половине дня 22 июня.