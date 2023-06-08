Мирзоян и Фидан провели телефонный разговор - Mediamax.am

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Мирзоян и Фидан провели телефонный разговор


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Ереван /Медиамакс/. 7 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с новоназначенным министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции. Стороны выразили готовность продолжить работу по полной нормализации отношений между Арменией и Турцией», - говорится в сообщении МИД Армении.

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