Мирзоян и Фидан провели телефонный разговор

Ереван /Медиамакс/. 7 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с новоназначенным министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

«Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции. Стороны выразили готовность продолжить работу по полной нормализации отношений между Арменией и Турцией», - говорится в сообщении МИД Армении.